Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что является гражданином США

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что помимо российского у него есть гражданство Соединенных Штатов. Об этом сообщает Спорт Экспресс со ссылкой на Twitter журналистf Шелли Андерсон.

«Евгений Малкин сказал, что надеется выступить в субботу против "Эдмонтона". Также подтвердил, что получил американское гражданство, теперь двойное с Россией», - говорится в сообщении.

Малкин является нападающим американского хоккейного клуба "Питтсбург". 33-летний хоккеист играет в команде с 2006 года. По данным Спорт-экспресс, сын Малкина также имеет американское гражданство, поскольку родился на территории США.



