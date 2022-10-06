Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Астане
Россиянин Карен Хачанов вышел в 1/4 теннисного турнира категории ATP 500 в столице Казахстана Астане. Во втором круге 18 ракета мира одолел представителя Хорватии Марина Чилича в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом: 2:6, 6:3, 6:3.
Хорват занимает 14 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды, №34 рейтинга) – Новак Джокович (Сербия, 7).
Сегодня же во втором круге турнира в Астане сыграет россиянин Даниил Медведев, который сейчас опустился с первого на четвёртое место в рейтинге ATP. Его соперником станет представитель Финляндии Эмиль Руусувуори (53 ракетка мира), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.
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