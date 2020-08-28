Ганус назвал ошибкой своё увольнение из РУСАДА
Юрий Ганус раскритиковал решение учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить его с поста генерального директора организации. Это решение – ошибочное с точки зрения «общих задач и всего остального», заявил он «Интерфаксу».
По словам Гануса, в данном случае его беспокоят последствия отстранения.
Ранее наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал отстранить Гануса на основании аудита за 2018-2019 годы, выявившего нарушения в хозяйственной деятельности агентства. 28 августа общее собрание учредителей единогласно утвердило это решение.
Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначен юрист агентства Михаил Буханов.
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