Ганус назвал ошибкой своё увольнение из РУСАДА

Юрий Ганус раскритиковал решение учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить его с поста генерального директора организации. Это решение – ошибочное с точки зрения «общих задач и всего остального», заявил он «Интерфаксу».

По словам Гануса, в данном случае его беспокоят последствия отстранения.

Ранее наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал отстранить Гануса на основании аудита за 2018-2019 годы, выявившего нарушения в хозяйственной деятельности агентства. 28 августа общее собрание учредителей единогласно утвердило это решение.

Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначен юрист агентства Михаил Буханов.

