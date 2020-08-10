Футболист Широков избил судью в ходе любительского матча

Футболист Роман Широков напал на судью Никиту Данченкова в ходе любительского матча. Об этом сообщает РИА Спорт со ссылкой на журналиста Дмитрия Егорова.

Как пишет агентство, ссылаясь на источник, судья снял побои и намерен подать в суд на Широкова. Причина атаки футболиста не уточняется.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:Футбол
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