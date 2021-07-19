ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) ввел санкции против российских спортсменов Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова за нарушения антидопингового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

По данным ФИФА, в 2013 году допинг-тесты игроков были изучены в лаборатории в Москве и зарегистрированы в системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) как «отрицательные». Однако впоследствии федерация в сотрудничестве с WADA провела расследование и доказала, что спортсмены использовали запрещенные вещества: Князев и Обухов — метандиенон, Мещерякова — фуросемид.

За нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА российских игроков дисквалифицировали. Князева и Мещерякову приговорили к двухлетней дисквалификации. Обухова дисквалифицировали на шесть месяцев, так как футболист сотрудничал со следствием. Игрок будет временно отстранен до 2 декабря 2021 года.

