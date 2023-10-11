Федерация настольного тенниса РФ отстранила игрока за распитие алкоголя
Игрок в настольный теннис из Владимира Василий Филатов лишён права участвовать в соревнованиях в течении шести месяцев за публичное употребление спиртосодержащего напитка. Такую санкцию к спортсмену применила Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России.
СДК пришла к выводу, что Филатов нарушил Кодекс поведения игроков, передаёт ТАСС. На него также наложена полугодовая условная дисквалификация после окончания срока основной.
Владимирский спортсмен принимал участие в командном Кубке России по настольному теннису, который проходил в конце сентября в Сочи. Филатов во время одного из матчей был замечен в распитии алкоголя на командной скамейке. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», тогда главный судья вынес решение о дисквалификации игрока до конца турнира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru