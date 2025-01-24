Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open
Серб Новак Джокович не смог доиграть матч полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Спортсмен встретился на корте с представителем Германии Александром Зверевым. В первом сете Джокович уступил сопернику со счетом 6:7 (5:7). После поражения теннисист снялся с матча.
Александр Зверев вышел в финал чемпионата, на этом этапе он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером или американцем Беном Шелтоном.
Ранее россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open в парном разряде, пишет RT.
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