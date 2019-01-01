Де Хеа хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал, что в новом сезоне хотел бы стать капитаном команды.

«Я в клубе уже девятый сезон, и я чувствую себя одним из самых опытных игроков в коллективе.», — цитирует де Хеа «The Telegraph».

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер пока не принял решение по кандидатуре нового капитана команды, передает RT.

28-летний Давид де Хеа Кинтана — испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.

