Чемпионат России по дзюдо отменили из-за коронавируса

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который должен был состояться в Хабаровске, отменен в связи пандемией коронавируса, говорится на сайте регионального Минспорта.

Соревнования планировались на 7-10 ноября. Решение об их отмене приняла Федерация дзюдо России. Ранее Хабаровский край принимал российские состязания по дзюдо в 2016 году.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 16,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, скончались 136 человек.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 18 тысяч 665 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране подтвердили 1 636 781 случай инфекции.



