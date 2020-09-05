Британец побил мировой рекорд в часовом беге
Легкоатлет из Британии 37-летний Мо Фара стал новым мировым рекордсменом в часовом беге, пробежав 21 330 метров. Как сообщает ТАСС, рекорд был установлен на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Предыдущий мировой рекорд (21 285 метров) был установлен в июне 2007 года. Его установил эфиоп Хайле Гебреселассие.
Отмечается, что на соревновании в Брюсселе серебро взял бельгиец Башир Абди, также побив прежний мировой рекорд (21 322 метра), бронза досталась шведу Эмилю Миллану (20 128 метров).
Фара является Олимпийским чемпионом 2012 и 2016 годов в беге на 5000 метров и 10000 метров. Также спортсмен шестикратный чемпион мира.
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