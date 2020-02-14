Билеты на Емельяненко VS Исмаилов разлетаются как пирожки

Уже четверть всех билетов реализована на бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым за первую неделю продаж. Об этом сообщил российский организатор боя смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat - Абсолютный Чемпионат Ахмат. Только в первый день продаж было раскуплено билетов на 3 миллиона рублей.

Стоимость входа на поединок российских бойцов без правил составит от полутора до семидесяти тысяч рублей. Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире ACA 107 Grandpower.

Исмаилов подогрел атмосферу перед боем, он заявил, что в предстоящем поединке будет выбивать из Емельяненко-младшего алкоголь, если тяжеловес появится в октагоне в нетрезвом состоянии. Магомед также признал, что Александр – его лучший соперник не только в клетке, но и за ее пределами: «он понимает юмор и сам может сострить».

