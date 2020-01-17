Белорусска стреляла по мишеням россиянок на Кубке мира по биатлону

Необычная ситуация сложилась у российской биатлонистки Кристины Резцовой в ходе третьего отрезка эстафеты 4х6 километров в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. При стрельбе стоя на огневом рубеже Резцова обнаружила, что её мишени закрываются с противоположной стороны, от которой она вела огонь.

Оказалось, что соседняя соперница из Белоруссии перепутала щит и начала стрелять по мишеням россиянки. В итоге, после трёх удачных выстрелов, у Резцовой оказались закрыты все 5 мишеней.

Несмотря на это, россиянка выстрелила по двум справа, так как правила запрещают оставлять неиспользованные патроны в ружье. Вместе с тем, такое решение Кристины также не отвечает правилам. Она была обязана позвать судью, правда, потеряв при этом время.

В итоге сборная России заняла 11-е место в эстафете. Победили представительницы Норвегии.

