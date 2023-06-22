Александрова и Кудерметова сыграют в 1/4 турнира WTA в Берлине
Россиянка Екатерина Александрова сумела выйти в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Во втором круге она подавила сопротивление Коко Гауфф из США. Встреча в двух сетах закончилась со счетом 6:4, 6:0.
Александровой 28 лет, она занимает 22 строчку в мировом рейтинге WTA. В четвертьфинале россиянка сразится со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой (13 номер), которая в другом матче второго круга выбила из турнира вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Эта встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6.
Турнир в Берлине на травяных кортах относится к категории WTA-500. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», совокупный призовой фонд превышает 780 тысяч долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru