Здание у метро «Новокосино» продадут с аукциона

Стали известны условия электронного аукциона по продаже одноэтажного здания свободного назначения в Восточном округе Москвы.

Объект находится по адресу: Салтыковская улица, дом 15 Б.

Здание было построено в 1987 году, его площадь - 950 кв.м., коммуникации в наличии, оно расположено в пешей доступности от метро «Новокосино».

Начальная стоимость лота - 50 млн 632 тыс. рублей. Приём заявок - до 1 февраля 2022 года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

