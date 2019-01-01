Власти Москвы презентовали коммерческую недвижимость крупным инвесторам

35 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости представили инвесторам в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному».

Организатором мероприятия с представителями хозяйствующих субъектов, экспертами рынка коммерческой недвижимости и инвесторами выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В настоящее время на торги выставлены более 20 объектов площадью от 200 «квадратов» до 5 тысяч, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Городские аукционы дают возможность на конкурентной основе стать владельцем коммерческой недвижимости свободного назначения, которую можно приспособить под реализацию любых бизнес-проектов. Предприниматели обустраивают такие объекты не только под объекты ритейла, но также под студии квестов, нестандартные кафе, картинные галереи. Сейчас среди крупных лотов, выставленных на городские торги, есть отдельные помещения, есть комплексы зданий, и даже санатории, бывшие телефонные станции», - отмечает Геннадий Дёгтев.

Выбранные объекты расположены по всей Москве, добавляет он. Например, в ЦАО инвесторам может быть особенно интересен объект площадью 607 «квадратов», расположенный по адресу: Котельническая набережная, дом 25, корпус 2. Здесь, по мнению участников дискуссии, победителю стоит открыть ателье. Именно этот бизнес будет востребован у жителей района, отмечает директор департамента по работе с девелоперами компании Savills Александра Синилова.

«Изучение потребностей жителей центра Москвы показало интересную тенденцию. Запустилась новая волна, когда вновь стали востребованы услуги ателье. И жители Таганского района как раз говорят о том, что им не хватает такой точки, которая бы располагалась рядом с их домом. И площадь 600 «квадратов» - это как раз тот формат, который востребован и интересен именно владельцам ательерного бизнеса», - считает Александра Синилова.

Другой инвестиционно привлекательный объект располагается на востоке столицы по адресу: Стромынский переулок, дом 4. Четырехэтажное здание площадью 2 тысячи «квадратов» заинтересует представителей гостиничного бизнеса, говорит заместитель директора департамента управления активами NAI Becar Дарья Канева.

«Это интересный с инвестиционной точки зрения лот, на котором можно реализовать трехзвездочную гостиницу – самый востребованный сейчас формат. Однако определенную сложность создает продажа объекта не целиком, а по частям. В этом случае есть два выхода. Например, крупный инвестор может купить лот целиком и трансформировать его под готовый гостиничный проект, либо лот можно распродавать по частям, снижая цену на 15-20 процентов», - добавляет Дарья Канева

Отдельное обсуждение на мероприятии было посвящено бывшим зданиям АТС, которые расположены в пределах МКАД. Объекты находятся в Бескудниковском районе, а также в Выхино-Жулебине и Восточном Измайлове. Площадь лотов варьируется от 3,5 до 4,5 тысяч квадратных метров. Все они имеют свободную планировку, минимум по два отдельных входа, прямые коммуникации и парковку на прилегающей территории.

Еще одним обсуждаемым лотом стало крупное административное здание, расположенное в 4-х километрах от аэропорта вблизи Внуково. Выставленный на торги объект площадью 5,6 тысяч «квадратов» полностью готов к эксплуатации и относится к сегменту офисной недвижимости класса С. Прилегающая к лоту территория благоустроена, рядом располагаются проезды и тротуары.

Также участники мероприятия рассмотрели техническо-экономические параметры двух рядом стоящих зданий общей площадью 8 тысяч квадратных метров, которые реализуются одним лотом в Марьино. Победитель торгов сможет открыть здесь небольшой торговый центр, именно такая потребность есть у местных жителей. Помимо функционального назначения, генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов отмечает удачное расположение данного лота.

«Расположение торгового объекта крайне удачное, поскольку он находится в сложившемся жилом микрорайоне. Из него может получится небольшой районный торговый центр, концепции которых сейчас крайне востребованы как у сетевых арендаторов, так и у индивидуальных предпринимателей. Начальная цена объекта адекватна рынку, даже учитывая тот факт, что будущему покупателю наверняка придется вложиться в капитальный ремонт и перепланировку», – сказал Александр Морозов.

Помимо этого, в рамках мероприятия участники обсудили объективность выбора победителя торгов, формирование стартовой цены лотов.

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