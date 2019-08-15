Вблизи аэропорта Внуково могут построить отель

Земельный участок, расположенный возле аэропорта Внуково, под строительство гостиницы представили крупным инвесторам на роуд-шоу «Инвестиционное трио: активы под строительство коммерческой недвижимости и жилья».

На торги выставлен земельный участок, расположенный на западе столицы по адресу: улица Войковская, участок №1. Лот располагается в непосредственной близости от аэропорта Внуково имени А.Н. Туполева.

Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, на земельном участке победитель открытого аукциона сможет построить гостиницу площадью более 9 тысяч квадратных метров.

«Лот заинтересует крупных инвесторов, которые занимаются развитием сферы гостиничных услуг. Москва продолжает оставаться крупнейшим пересадочным пунктом, где встречаются пассажиры внутренних рейсов со всей страны. Этот факт, а также наличие аэроэкспресса, который позволяет решить проблему транспортной доступности, ориентирует будущий отель не только на транзитных пассажиров, но и на бизнес-путешественников. Учитывая востребованную локацию и само назначение лота, мы ожидаем стабильную конкуренцию между крупными инвесторами на предстоящем аукционе», - добавил Геннадий Дёгтев.

Участникам предстоит бороться за размер годовой аренды, который сейчас на старте составляет 4 миллиона рублей.

Один из экспертов роуд-шоу, генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов признался, что ожидает на торгах устойчивый спрос.

«Назначение участка – под гостиничный бизнес, а расположение объекта рядом с аэропортом делает строительство гостиницы экономически целесообразным и гарантирует устойчивый спрос. Однако в районе присутствует конкуренция, которую следует учесть на этапе разработки концепции объекта недвижимости, его позиционирования, определения классности», - добавил эксперт.

Объект уже выставлен на торги. Посмотреть лотовую документацию и подать заявку на участие можно до 9 сентября 2019 года на сайте. Торги пройдут 12 сентября.

Также в рамках роуд-шоу был представлен еще один крупный объект – земельный участок в Зеленограде, расположенный в коммунальной зоне Александровка, на одноименной улице (проезд 624).

Там предусмотрено строительство объекта торговли или гостиничного бизнеса поэтажной площадью почти 8,5 тысяч квадратных метров. Начальная цена этого объекта – 11,8 миллионов рублей. Подать заявки можно до 19 августа. Вся информация представлена на Инвестиционном портале города Москвы.



