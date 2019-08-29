В Немецком городке Москвы выставлены на продажу коммерческие площади

В Москве на территории бывшего Немецкого городка на продажу выставлены коммерческие площади, расположенные в историческом здании. Торги организованы столичным департаментом по конкурентной политике.

Как заявил глава Департамента Геннадий Дёгтев, победитель конкурса сможет организовать свое дело в историческом здании с уникальным архитектурным решением. На торги выставлены 657,6 метра в районе Перово, в 10 минутах пешей ходьбы от одноименной станции метро.

«Удобная локация в районе с высокоразвитой инфраструктурой отлично подойдет широкому кругу инвесторов, желающих реализовать свой бизнес в Восточном административном округе столицы», - отметил Дёгтев.

В свою очередь коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова отметила, что лот, вероятнее всего, будет интересен малым производственным компаниям. В здании можно будет организовать сборочное, ремонтное или иное производство, тогда как на этажах - административные блоки.

Она отметила, что 50 процентов площади приходится на подвал, 45 процентов - на антресоли второго этажа. Еще 25 квадратных метров находятся на первом этаже. Большая часть здания не имеет статуса объекта культурного наследия, что дает свободу в проведении ремонтно-реставрационных работ.

Заместитель директора департамента управления активами Becar Asset Management Дарья Канева подчеркнула, что заявленная цена позволяет рассчитывать на окупаемость инвестиций в разумные сроки.

Главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов напомнил, что так называемый Немецкий городок - сохранившийся архитектурно-парковый комплекс послевоенного периода, по большей части расположившийся на Зелёном проспекте.

«Чтобы избежать сравнений с крупными сооружениями предвоенных жилых массивов, архитекторы как бы стремились перенести в иную плоскость бытия свои малоэтажные комплексы, придавали им нарочито гротескный, театрализованный характер», - отметил он.

Выставленный на продажу лот находится по адресу Зелёный проспект, дом 2. К зданию на первой линии объекту подведены водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение, имеется отдельный вход со двора. Стартовая цена - 10,2 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 13 сентября 2019 года, аукцион состоится 19 сентября.

