В Москве продлят несколько радиальных линий метро

Четыре радиальные линии московского метро могут продлить на 17 километров и семь станций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, уже стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный: ведется проходка тоннелей, разрабатываются инженерные решения по строительству сложного участка под МКАД без перекрытия автомобильного движения.

«У нас нет никаких сомнений в том, в 2022 году эта ветка будет открыта для пассажиров. Там все работы налажены», - сказал Марат Хуснуллин.

Также планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию. Это будет первая линия метро, которая придет в аэропорт.

«У нас пока еще ни в одном аэропорту линии метро полноценной не было. Поэтому мы хотим интегрировать существующую железнодорожную ветку, хотим интегрировать ветку метро, хотим построить подземный перехватывающий паркинг», - рассказал Марат Хуснуллин.

Глава столичного Стройкомплекса добавил, что также есть планы по продлению Сокольнической ветки в Новую Москву до Потапово и Арбатско-Покровской линии до Гольяново.

Напомним, управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро является АО «Мосинжпроект». Начиная с 2011 года, компания построила в столице 82 км линий метро, 42 станции и 10 депо.

