В Москве определят «снежного» подрядчика для СВАО

В Москве состоится очередной «снежный» аукцион, условия заключения контракта с городским заказчиком и требования к исполнителю будут озвучены в ходе представления процедуры в рамках проекта «Биржа торгов». Мероприятие проведет Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как отметил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев, подробности процедуры потенциальным исполнителям станут известны еще до публикации процедуры. Он подчеркнул, что погрузка и вывоз снега являются теми видами работ, от качественного исполнения которого зависит функционирование столицы в зимнее время.

Геннадий Дёгтев добавил, что встречи в рамках представления процедуры будут проходить в формате открытого диалога. Сама встреча состоится 16 октября на площадке Московской торгово-промышленной палаты в 10:00. В ходе нее будет презентована закупка на выполнение работ по погрузке и вывозу снега с объектов дорожного хозяйства в северо-восточном округе Москвы в 2019-2020 году. Заказчиком выступит ГБУ «Автомобильные дороги СВАО».

Участие является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация на сайте.

