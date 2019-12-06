Треть контрактов свердловских предпринимателей заключены с заказчиками Москвы

Треть контрактов, которые заключили свердловские предприниматели через Портал поставщиков, приходятся на столичных заказчиков. Об этом, подводя итоги прошедшего обучающего семинара для предпринимателей Свердловской области, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Регионы все активнее участвуют в закупках малого объема через Портал поставщиков, Свердловская область — яркий пример такой тенденции. Сегодня с предпринимателями области заключено свыше 3 тысяч контрактов, и целая треть из них приходится на столичных заказчиков. Проведение обучающих мероприятий, на которых представителям малого и среднего бизнеса рассказывают о том, как работать с Порталом поставщиков, позволяет еще больше расширить присутствие регионального бизнеса на рынке закупок», — подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Мероприятие для поставщиков Свердловской области провело региональное отделение «Деловой России» при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике. Участников семинара-практикума обучили работе на Портале поставщиков, рассказали о последних нововведениях контрактного законодательства.

Прошедшее мероприятие станет серьезным стимулом для подключения предпринимателей Свердловской области к Порталу поставщиков, отметил председатель комитета оптовой и розничной торговли «Деловая Россия Урал» Денис Сухоруков.

«Потенциал роста количества пользователей Портала поставщиков в Свердловской области очень большой. Прошедшее мероприятие даст импульс для того, чтобы предприниматели региона стали пользоваться инструментами площадки и масштабировать свой бизнес, улучшать экономику региона», — добавил он.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.



