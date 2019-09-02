Российский бренд VIVAX получил поддержку Правительства Москвы

Российский инновационный бренд VIVAX получил золотой аккаунт крупнейшей мировой торговой площадки alibaba.com при полной финансовой поддержке Правительства Москвы. Компания производит лечебно-профилактические средства для полости рта, восстановительно-реабилитационные и профилактические средства для тела, средства для моделирования силуэта и антицеллюлитные средства.

Руководитель компании VIVAX Андрей Сорокин рассказал, что они недавно вступили в Гильдию Московской торгово-промышленной палаты Производителей медицинских товаров и услуг.

«Гильдия – это, прежде всего новые коммуникации и новые возможности сотрудничества с государством. Нам этого очень не хватает. Мы уже давно пришли к выводу, что сейчас импортом уже заниматься экономически невыгодно. Все производства, даже некоторые французские компании, с которыми мы сотрудничаем, мы переносим в Россию», - сказал Сорокин.

Руководитель компании отметил, что они получили от правительства Москвы, подали заявку и получили Золотой аккаунт на Алибаба. Ведется большая работа, так как для выхода на иностранные рынки ведется подготовка штрихкодов и упаковки под необходимые стандарты.

Правительство Москвы закупило 100 золотых аккаунтов и требования к московским компаниям, которые хотят разместить свою продукцию на этом маркет-плейсе, очень жесткие. Компания VIVAX соответствует им полностью. Работу аккаунта компания запускает в августе и в ближайшее время планирует начать экспорт своих продуктов за рубеж.

«Выбрали именно нас по той причине, что мы стопроцентная российская компания, которая достаточно активно занимается экспортом. Ну и у нас очень хорошая маркетинговая история, мы очень много занимаемся благотворительностью. Работаем плотно с паралимпийцами, работаем плотно с нашей сборной по художественной гимнастике, конкретно с Винер. Девочки, вы знаете, занимают все первые места, весь пьедестал», - добавил Сорокин. По его словам, золотой аккаунт предоставляет специальное продвижение и 80 % по продвижению их аккаунта будет оплачивать московское правительство.

Компания VIVAX производит линейки средств на основе коротких синтезированных пептидов. На данный момент бренд выпускает продукты для спорта и лечебно-профилактические средства для полости рта. В основе ДНК бренда технологии, за разработку и внедрение которых учёные в 90е годы XX века получили нобелевскую премию. В своих продуктах компания использует пептидные комплексы, разработанные академиком Хавинсоном, известным российским ученым - геронтологом.

«Наш продукт как раз стимулирует рост коллагена, вашего собственного, который затем помогает срастись и нарастить связки либо убирает отечность и воспаление. Это пептид Тимуса – вилочковая железа, которая повышает внутренний иммунитет каждой клетки, которая находится в зоне дискомфорта», - заключил Сорокин.

Бренд горячо любим российскими профессиональными спортсменами. Один из первых атлетов, который оценил VIVAX был Андрей Кириленко, баскетболист с мировым именем, Президент Российской Федерации баскетбола. Этим летом Андрей дал старт турниру по баскетболу среди дворовых команд в подмосковном парке Пехорка. VIVAX стал спонсором открытия новой спортивной площадки и партнером данного мероприятия.

