Роскосмос поможет Тверской области бороться с пожарами и свалками

Соглашение о сотрудничестве Тверской области и Роскосмоса подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Игорь Руденя и гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Согласно документу, в области будут использоваться результаты космического мониторинга для предупреждения и ликвидации пожаров, налогового учета земельных участков и объектов капстроительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов.

«Для нас очень почетно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект», - отметил Игорь Руденя. По его словам, область получит большой экономический эффект благодаря повышению эффективности использования и сохранения лесных ресурсов и рационального использования полезных ископаемых. Тверской губернатор также считает очень важной помощь Роскосмоса в борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

«Мы приступили к целенаправленному и широкому внедрению результатов космической деятельности в регионах России, – в свою очередь сообщил Дмитрий Рогозин. - Создаваемые нами сервисы должны стать хорошим вспомогательным инструментом для администраций регионов, а также помогут повысить качество жизни регионального населения». Он пообещал внедрить их в максимально короткие сроки на территории всей России.

