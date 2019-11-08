Прием заявок на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» продлили до 20 ноября

До 20 ноября продлило правительство Москвы прием заявок на соискание премий мэра «Лидеры цифровой трансформации». Это даст дать возможность принять участие в конкурсе как можно большему количеству команд, пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«В результате мы надеемся привлечь талантливых специалистов к улучшению качества жизни в городе. Уверен, что это положительным образом отразится на динамичном развитии IT-сферы Москвы», - отметил он.

Подать заявку на конкурс можно по адресу innoagency.ru/utm/. Для этого необходимо заполнить форму и прикрепить видеообращение, в котором рассказать, почему решили принять участие в хакатоне и выбрали конкретную задачу.

Команды-участники в рамках программы Urban.Tech Moscow должны будут решить одну из 10 задач по пяти направлениям: «умный город», искусственный интеллект, финансы, системы управления и маркетплейсы.

Подробная информация о программе Urban.Tech Moscow и премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» на сайте: mos.ru/utm

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

