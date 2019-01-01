Портал поставщиков запускает цикл обучающих встреч для предпринимателей

Департамент города Москвы по конкурентной политике сообщил о старте цикла встреч с амбассадорами портала поставщиков. Речь идет о предпринимателях, которые успешно работают на рынке закупок малого объема с помощью интернет-ресурса. Сообщается, что портал поставщиков расскажет предпринимателям, как начать работать с городскими заказами, а также о возможностях получения прибыли при небольшом стартовом капитале.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев сообщил, что грядущие встречи окажутся полезными как для тех, кто уже работает на рынке закупок, так и для тех, кто только хочет выйти на него.

«Информация лучше всего усваивается через личный опыт. Хорошо, когда этот опыт только положительный, но в начале пути так бывает не всегда. Поэтому ценно узнать ответы на все интересующие вопросы из уст того, кто уже прошел этот путь и сегодня готов делиться лайфхаками со всеми желающими, при этом не боится говорить о своих ошибках и проблемах, с которыми пришлось столкнуться», - пояснил Дёгтев.

Первая встреча «Как не нужно участвовать в тендерах» будет полезна новичкам, кто пока не знает, с чего начать участие в закупках. О технических нюансах участия в тендерах, а также о том, как выйти на рынок новичкам, расскажет генеральный директор ГК «Консул» Евгений Степанов. Его компания оказывает услуги в сфере строительства, проектирования, капитального ремонта жилого фонда и благоустройства территорий. Предприниматель ответит на все интересующие вопросы аудитории, поделится собственным опытом участия в городских закупках.

Также на встречах будет присутствовать специалист портала поставщиков для консультаций по регистрации и технических вопросов.

Вторая бизнес-встреча с амбассадором портала поставщиков состоится 10 июля. В рамках нее участники прослушают лекцию «Как добиться прибыли в условиях высокой конкуренции».

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Напомним, что в конце мая 2019 года портал поставщиков выбрал имена первых десяти амбассадоров интернет-ресурса, созданного в качестве цифрового инструмента для проведения закупок малого объема. Предприниматели будут активно транслировать ценности портала поставщиков, совместно работать над развитием юзабилити интернет-ресурса и тиражированием успешного опыта с региональными поставщиками.



