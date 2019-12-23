Портал поставщиков провел семинар для тамбовских бизнесменов

На семинаре-практикуме «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» тамбовские предприниматели узнали о плюсах работы на Портале поставщиков.

Организаторами семинара выступили Тамбовская областная Торгово-промышленная палата совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что Портал поставщиков расширяет возможности предпринимателей, работающих в регионах.

«Пользователи из Тамбовской области активно работают с Порталом поставщиков примерно год. За это время на нем зарегистрировались порядка 400 предпринимателей, которые получили реальную возможность расширять портфель заказов. Для малого и среднего бизнеса портал – это возможность стать конкурентнее, вырасти за счет выхода на новые рынки сбыта, в том числе московского», - заключил Геннадий Дёгтев.

Президент Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты Елена Воронина назвала основным преимуществом Портала поставщиков его удобный и понятный интерфейс.

«Главное отличие АИС «Портал поставщиков» от системы госзаказа – простота. Малые закупки – такая форма взаимодействия, при которой поставщики размещают свои предложения, а заказчики выбирают наиболее подходящее. Все процедуры для заказчиков и поставщиков на Портале абсолютно бесплатны, единственное условие – наличие электронной подписи», - поделилась своим мнением Елена Воронина.

Эксперт в области госзакупок и онлайн-торговли Торгово-промышленной палаты РФ Денис Дыбов, в свою очередь, отметил, что Портал поставщиков существенно упрощает поиск новых рынков сбыта для бизнеса.

«Если есть рынок сбыта, то есть и возможность развиваться. Портал поставщиков изначально был создан для государственных и муниципальных заказчиков Москвы, а теперь он интегрирован с 33 регионами страны, в том числе магазином малых закупок Тамбовской области. Также портал – это удобная и быстрая форма взаимодействия заказчиков и поставщиков: в отдельных случаях за три часа заказчик может отобрать себе подходящего контрагента. Что важно – от поставщика не требуется обеспечения участия в закупке», - пояснил он.

В мероприятии приняло участие более 80 представителей малого и среднего бизнеса. Это подтверждает, что регионы стараются не упускать возможность заключить контракты с государственными учреждениями и тем самым увеличивать объем производимой продукции Тамбовской области.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. Адаптивность технического решения с начала 2018 года позволяет регионам осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

