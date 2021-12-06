Поезд «Сила конкуренции» вдохновит пассажиров московского метро на создание бизнеса

Каждый из десяти вагонов тематического поезда московского метро «Сила конкуренции» посвящен одной из сфер жизни столицы.

На стенах вагонов и на экранах размещены иллюстрации и тексты с рассказом о различных городских сервисах и программах.

«Поезд может вдохновить кого-то на открытие собственного или расширение уже существующего бизнеса», - считает руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Тематический состав начал ходить на Арбатско-Покровской линии с 1 декабря. За полгода он перевезет около 2 млн человек.

