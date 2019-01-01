Парк «Зарядье» за неполных два года посетило 19 миллионов человек

Более 19 миллионов москвичей и гостей столицы посетило парк «Зарядье» с момента его открытия в сентябре 2017 года. Об этом НСН сообщил директор парка Павел Трехлеб.

«Зарядье» – знаковый символ Москвы с уникальным ландшафтом и необычной архитектурой, с яркими научно-просветительскими и культурными проектами. С Парящего моста парка открываются лучшие виды на исторический центр города. За два года работы парк завоевал престижные международные премии: лучший проект в области общественных пространств архитектурного портала ArchDaily, лучший мультимедийный проект – InAVation Awards 2018, вошел в топ-100 лучших мест мира по версии американского журнала «Тайм», – отметил Павел Трехлеб.

Собеседник НСН напомнил, что «Зарядье» стал первым парком, созданным в самом центре Москвы за последние два века. При этом это единственный парк в мире, созданный в центре мегаполиса в результате реновации городской территории с сохранением ее исторической идентичности.

В эти дни в Зарядье проходит выставка «Строить и побеждать. Как создавался парк «Зарядье». Посетители экспозиции могут ознакомиться с материалами фото- и видеохроники, начиная от подготовки строительной площадки на территории снесенной гостиницы «Россия» до открытия парка и Московского концертного зала «Зарядье». На выставке можно увидеть награды и грамоты парка, в том числе – за победу в конкурсе MIPIM Awards 2019.

Напомним, парк «Зарядье» был открыт 9 сентября 2017 года в день 870-летия столицы президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Спустя год на территории парка открылся одноименный концертный зал мирового уровня. Подрядчиком строительства выступила компания АО «Мосинжпроект». Парк «Зарядье» с концертным залом получил высокие оценки международных экспертов.















