Около 2 млн человек посетили онлайн-программу на ВДНХ ко Дню космонавтики

Праздничная онлайн-программа ВДНХ по случаю Дня космонавтики собрала около 2 миллионов участников. Это больше числа посетителей центра «Космонавтика и авиация» за два года его существования, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Для сравнения, центр посетили 1,6 миллиона человек — это один из самых популярных технических музеев в городе.

К 12 апреля ВДНХ и сеть «Одноклассники» запустили совместные тематические проекты, в том числе виртуальную выставку и аудиогид «Легенды Космоса» по экспозиции центра «Космонавтика и авиация», а 12 апреля на сайтах центра и выставки прошёл «Космический диктант», участники которого отвечали на вопросы из разных областей космонавтики. Призом стали час марки «Штурманские» - копия тех, что были у Юрия Гагарина во время легендарного полёта.

Онлайн-программа ВДНХ проводится в условиях мер по борьбе с распространением коронавируса, когда все культурные центры и музеи в Москве закрыты.

