Новый журнал «Московская гильдия» представили в столице

В столице представили новый журнал, который рассказывает о работе гильдий и комитетов Московской торгово-промышленной палаты. Главный редактор журнала «Московская гильдия» Юлия Зеленина уверена, что информация о деятельности профессиональных объединений МТПП будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей.

«Столичные предприниматели не живут в каком-то другом, отдельном от нас, мире, ежедневно каждый москвич или гость нашего города сталкивается с их продуктами и услугами. Охранники в школе вашего ребенка или в большом торговом центре - это работа членов Гильдии негосударственнной безопасности, новый аппарат УЗИ в вашей поликлинике - это заслуга членов Гильдии производителей медицинского оборудования, подбор достойной работы для вашего родственника инвалида - дело рук членов Гильдии по корпоративной социальной ответственности и социальному предпринимательству... И так во всем! Ни один наш шаг не обходится без того, чтобы мы не столкнулись с плодами труда предприятий малого и среднего бизнеса. И нам, конечно же, очень интересно знать как можно больше об этих людях, их работе, проблемах и достижениях», - рассказала она.

На сайте мосгильдия.ру журнал выходит с июня 2018 года, а в июле 2019-го впервые была выпущена бумажная версия «Московской гильдии». Главный редактор издания сообщила, что это только начало большого пути нового средства массовой информации.

«Корпоративное издание - электронный журнал "Московская гильдия" - обзавёлся "бумажной версией". Пока что она выходит как вкладка в газету "Малый бизнес", но в следующем году мы планируем выпускать её отдельным изданием, полноцветным и многополосным», -сообщила Зеленина.

Центральным материалом июльского выпуска «Московской гильдии» стал рассказ о поездке делегации МТПП в Бразилию на Всемирный конгресс торговых палат, где был представлен новый цифровой проект Московской торгово-промышленной палаты «Бизнес-маркет». Вице-президент МТПП Артем Далевич отметил, что впервые российский проект сал финалистом престижного международного конкурса, который ежегодно проводит Всемирный конгресса торговых палат.

«Проект “Бизнес-маркет” реализован при поддержке Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий. Члены именно этой гильдии больше всего вовлечены в развитие платформы, в том числе выступая в роли ее IT-разработчиков, воплощая наши идеи. Сегодня гильдии МТПП активно используют “Бизнес-маркет”, объявляя на нем коммерческие тендеры при поиске поставщиков и подрядчиков из разных регионов России», - пояснил он.



