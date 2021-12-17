На онлайн-аукционе можно будет купить помещение на севере Москвы

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения, свободного назначения в северном округе столицы.

Объект находится на первом этаже шестнадцатиэтажного жилого здания по адресу: Шестой Новоподмосковный переулок дом 3. Общая площадь чуть более 97 квадратных метров. Коммуникации в наличии, отдельный вход.

Начальная стоимость 11 миллионов 477 тысяч рублей. Приём заявок до 9 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

