На онлайн-аукционе можно будет купить помещение на севере Москвы
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения, свободного назначения в северном округе столицы.
Объект находится на первом этаже шестнадцатиэтажного жилого здания по адресу: Шестой Новоподмосковный переулок дом 3. Общая площадь чуть более 97 квадратных метров. Коммуникации в наличии, отдельный вход.
Начальная стоимость 11 миллионов 477 тысяч рублей. Приём заявок до 9 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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