На онлайн-аукционе можно будет купить помещение на севере Москвы

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения, свободного назначения в северном округе столицы.

Объект находится на первом этаже шестнадцатиэтажного жилого здания по адресу: Шестой Новоподмосковный переулок дом 3. Общая площадь чуть более 97 квадратных метров. Коммуникации в наличии, отдельный вход.

Начальная стоимость 11 миллионов 477 тысяч рублей. Приём заявок до 9 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:АукционМосква
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