На московском аукционе разыграли землю под медицинский центр
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18 июня состоялся аукцион за право аренды земельного участка под строительство медицинского центра в Восточном административном округе Москвы на Лухмановской улице, владение 4. На строительство и ввод объекта в эксплуатацию у инвестора есть полтора года. Площадь будущего медицинского центра составит 729,33 квадратных метра. В аукционе принимали участие только субъекты малого и среднего бизнеса. На объект претендовало сразу 15 участников. Стартовая цена лота составляла всего 44,7 тысяч рублей, а это 1,5% от кадастровой стоимости. В ходе аукциона стоимость выросла более чем в 200 раз до 9,1 миллиона рублей. Победителем торгов стала компания ООО «Эталон Консалтинг».
Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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