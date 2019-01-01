На экскурсию в зал «Зарядье» смогут попасть жители и гости столицы

С начала марта этого года в зале «Зарядье» проводятся экскурсии для посетителей. Экскурсоводы, роль которых на себя взяли сотрудники зала и архитекторы бюро ТПО «Резерв» расскажут желающим об архитектурных идеях зала и особенностях акустики. Посетители смогут выбрать свой вариант экскурсии: «Обзорная» экскурсия, «Трансформация зала» или и «Архитектура зала «Зарядье».

Во время «Обзорной» экскурсии гости смогут узнать, в том числе, об истории создания зала, а также артистах, которые выступали на сцене «Зарядья». Те же, кто решит выбрать «Трансформацию зала» сможет своими глазами увидеть, как партер и ступенеобразный амфитеатр превращаются в ровное пространство и становятся идеальным местом для балов и танцевальных праздников.

Экскурсия «Архитектура зала «Зарядье» будет особенно интересна студентам-архитекторам, строителям, представителям проектировочных компаний, а также людям, которые интересуются архитектурой и проектировкой уникальных зданий. Уточняется, что записаться на эту лекцию можно только по предварительному запросу.

Продолжительность экскурсий в зале «Зарядье» составляет от 45 до 60 минут.

