Москва выставила на торги помещение в доходном доме 1914 года

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Город выставил на торги нежилое помещение свободного назначения в доходном доме 1914 года постройки, архитектор Владислав Домбровский. Лот площадью 92,4 квадратных метра расположен по адресу Кривоарбатский пер,12 в пешей доступности от метро «Смоленская». Начальная цена за объект составляет 9,1 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 19 августа, торги пройдут 27 августа.

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Фото: mos.ru/Юлия Иванко
ТЕГИ:МоскваНСН - Биржа Торгов
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