Москва выставила на торги помещение в доходном доме 1914 года
14 июля 202011:40
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».
О том, что продаёт и закупает Москва
Город выставил на торги нежилое помещение свободного назначения в доходном доме 1914 года постройки, архитектор Владислав Домбровский. Лот площадью 92,4 квадратных метра расположен по адресу Кривоарбатский пер,12 в пешей доступности от метро «Смоленская». Начальная цена за объект составляет 9,1 миллионов рублей.
Заявки принимаются до 19 августа, торги пройдут 27 августа.
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14 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru