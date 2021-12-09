Москва в 2021 году реализовала на торгах 111 земельных участков
Город Москва в январе-ноябре текущего года реализовал на торгах 111 земельных участков общей площадью около 43,5 гектаров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
До конца года планируется продать или сдать в аренду еще 50 лотов. В 2019 году было реализовано 117 участков, в 2020 году – 139.
По словам Ефимова, на этих территориях появится свыше 500 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка.
51 участок из числа реализованных в этом году предусмотрен под индивидуальное жилищное строительство, 37 из них были проданы, 14 сданы в аренду.
Под капитальное строительство коммерческих объектов инвесторы арендовали 35 участков, 25 реализованы для размещения некапитальных объектов, 20 из них – под возведение ФОКов.
Большая часть участков расположена в ТиНАО — здесь инвесторам передали 50 объектов. Затем следуют Восточный административный округ (14 объектов) и Западный административный округ (12 объектов). В Юго-западном, Зеленоградском и Северо-западном округах с торгов ушло по шесть объектов, в Юго-Восточном административном округе – пять, в Северном – четыре, Северо-Восточном и Южном округе – по три земельных участка. Два участка нашли инвесторов в Центральном административном округе.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в торгах на право заключения договора аренды земли под капитальное строительство приняло участие 180 человек или пять участников на лот. В торгах на продажу – 157 человек или 4,4 участника на лот. Щербаков подчеркнул, что это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году и в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.
Ознакомиться с актуальными предложениями по продаже (аренде) земельных участков можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».
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