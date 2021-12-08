Москва сдает в аренду около 30 помещений в ВАО

Город Москва выставил в аренду 27 помещений для бизнеса в Восточном административном округе (ВАО).

Объявления об аренде разместил Департамент по конкурентной политике.

Площадь предлагаемых арендаторам помещений - от 13 до 46 кв.м. Они расположены по адресу: улица 7-я Парковая, дом 24. Стоимость годовой арендной платы составит от 65 тыс. до почти 350 тыс. рублей.

Окончание подачи заявок на некоторые объекты - до 15 декабря.

Все подробности можно уточнить на инвестпортале Москвы.

