Москва сдает в аренду около 30 помещений в ВАО
Город Москва выставил в аренду 27 помещений для бизнеса в Восточном административном округе (ВАО).
Объявления об аренде разместил Департамент по конкурентной политике.
Площадь предлагаемых арендаторам помещений - от 13 до 46 кв.м. Они расположены по адресу: улица 7-я Парковая, дом 24. Стоимость годовой арендной платы составит от 65 тыс. до почти 350 тыс. рублей.
Окончание подачи заявок на некоторые объекты - до 15 декабря.
Все подробности можно уточнить на инвестпортале Москвы.
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