Легендарную московскую гостиницу «Пекин» продадут на аукционе

Компания «Галс-Девелопмент Группа ВТБ» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» – четырёхзвёздочного гостинично-офисного комплекса, расположенного в центре Москвы, на улице Большая Садовая. Открытый аукцион на повышение пройдет на «Единой электронной торговой площадке».

ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин» предлагает к продаже 100% общего количества акций имущественного комплекса общей площадью около 26 000 кв. м. Компания не имеет финансового долга, а также связанных с ним обременений. Более подробная информация представлена на сайте электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка».

Компания «Галс-Девелопмент», организовывающая торги, отмечает большой интерес к объекту со стороны российских и зарубежных покупателей и сообщает, что прием заявок на участие в аукционе продлится в течение 90 дней и завершится 29 августа 2019 года. Торги состоятся 2 сентября. Стартовая цена гостинично-офисного комплекса - более 5,5 миллиардов рублей.

«Гостиница "Пекин" – знаковый городской комплекс, обладающий большим инвестиционным потенциалом. Мы наблюдаем интерес к объекту со стороны российских и зарубежных покупателей, поэтому считаем целесообразным выставить отель на открытые электронные торги. Реализация многофункциональных комплексов и крупных объектов коммерческой недвижимости в нашем проектном портфеле по-прежнему является стратегической задачей компании», – комментирует Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент».

Отель «Пекин» расположен на Большой Садовой улице, в шаговой доступности от Кремля, Красной Площади, главных театров и музеев столицы. Здание построено в 1939—1958 годах по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. Сегодня отель является признанным историческим памятником архитектуры сталинского классицизма.

