Кучерена: Минфину стоит прислушаться к критике бизнеса
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
В России могут исчезнуть несетевые магазины
«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли выступили с критикой подготовленного Минфином проекта поправок в Налоговый кодекс. По их словам, в результате небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Представители бизнеса предупреждают, что в результате нововведений большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться.
«Комментируя эту новость, могу лишь призвать компетентные органы, все-таки, обратить внимание на то, что на сегодняшней момент уже сделано огромное количество поправок в законодательство, которые усложняют работу бизнеса в целом. Следует прислушаться к критике общественных организаций и, все-таки, перестать злоупотреблять нововведениями», - предложила управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена в эфире НСН.
ЦБ ввел ограничения на отправку денежных средств из России в ряд стран
Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Таким образом регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с незарегистрированными предпринимателями.
«Новость об ограничении на отправку денежных средств появилась только сейчас, но в банковской сфере уже давно существуют такие проблемы. Причем, они возникают именно с отправкой денег именно в эти страны. Еще несколько лет назад для того, чтобы завести паспорт сделки на такую операцию в банке, требовалось огромное количество документов и обоснований. Но даже при их наличии банк часто принимал решение не в пользу отправителя. У нас в практике даже были случаи, когда мы оспаривали отказ в проведении именно такой операции. Бизнес, по-прежнему надеется, что ограничения будут разумными, а регулятор и банки не будут злоупотреблять той компетенцией, которая им вверена», - подчеркнула она в беседе с НСН.
В 2020 году в России начнет действовать автоматическая система tax free
В 2020 году в России начнет действовать автоматическая система возврата НДС по системе tax free. Налоговый вычет вернут покупателю на банковскую карту, при этом процедура идентификации покупателя сократится. Условие только одно – покупка должна быть оплачена по безналичному расчету.
«Очень часто tax free становится дополнительным поводом купить что-либо за границей. Мне кажется, что подобные возможности для иностранцев привлекут новых покупателей и существенно повысят уровень спроса в российских магазинах», - такое предположение высказала Анастасия Кучерена НСН.
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