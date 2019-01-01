Кучерена: Минфину стоит прислушаться к критике бизнеса

2

Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Таким образом регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с незарегистрированными предпринимателями.

«Новость об ограничении на отправку денежных средств появилась только сейчас, но в банковской сфере уже давно существуют такие проблемы. Причем, они возникают именно с отправкой денег именно в эти страны. Еще несколько лет назад для того, чтобы завести паспорт сделки на такую операцию в банке, требовалось огромное количество документов и обоснований. Но даже при их наличии банк часто принимал решение не в пользу отправителя. У нас в практике даже были случаи, когда мы оспаривали отказ в проведении именно такой операции. Бизнес, по-прежнему надеется, что ограничения будут разумными, а регулятор и банки не будут злоупотреблять той компетенцией, которая им вверена», - подчеркнула она в беседе с НСН.

