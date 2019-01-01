Здание вблизи аэропорта «Внуково» выставлено на аукцион
Крупное административное здание в 4-х километрах от международного аэропорта «Внуково» выставлено на продажу через городской аукцион. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.
Победитель аукциона получит в собственность крупный объект недвижимости, полностью готовый к эксплуатации, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«На аукцион выставлено трехэтажное административное здание площадью более 5,6 тысяч квадратных метров, расположенное в черте поселка Толстопальцево по адресу: ул.Советская, д.4. Прилегающая к зданию территория благоустроена, перед объектом недвижимости располагаются тротуары и проезды. По данным из отчета об оценки актива, здание относится к сегменту офисной недвижимости класса С и полностью готово к эксплуатации новым собственником», – отметил Геннадий Дёгтев.
Здание находится в хорошем техническом состоянии, подключено к отоплению (устроена внутренняя котельная на жидком топливе), водоснабжению, канализации. Электрическая мощность – 640 кВт, 440 кВТ.
Помещения здания в аренду не сдаются. Обременение отсутствуют. Местоположение здания характеризуется хорошей транспортной доступностью. Объект находится в зоне малоэтажной жилой и коммерческой застройки, преимущественно промышленной, на первой линии домов.
К основным преимуществам местоположения относятся: относительная близость от МКАД, удобство подъездных путей по Боровскому и Киевскому шоссе, близость к станции пригородных поездов «Толстопальцево», близость к аэропорту «Внуково».
Стартовая цена объекта составляет 168 ,3 миллионов рублей. Подробно о технико-экономических параметрах актива и алгоритме участия в аукционе расскажут в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», которое пройдет 4 июня в 10:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Привлекательную стартовую стоимость лота подчеркнул управляющий партнёр Praedium Александр Ошурко. «Стартовая цена лота очень привлекательная: фактически она ниже, чем стоимость строительства такого объекта. Здание может купить подмосковная компания для собственного использования под размещение офиса, например, из числа обеспечивающих деятельность аэропорта Внуково. Также собственником может стать инвестор с целью сдачи в аренду крупному пользователю – компании или госучреждению, доходность будет на хорошем уровне. Думаю, что этот лот продадут на этих же торгах», – сказал Александр Ошурко.
По мнению генерального директора S.A. Ricci Александра Морозова, площади лота могут быть использованы для какого-либо легкого производства, не требующего установки тяжелых агрегатов и машин – пошив одежды, сборка кондитерских наборов, настольных игр. «Второй вариант – это использование в качестве административного здания для компаний, арендующих складские и индустриальные площади в районе 5 километров от объекта», – сказал Александр Морозов.
Покупатель найдется, уверен руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев.
«Стартовая цена относительно невысокая 30 тысяч рублей за «квадрат». Поэтому здание вполне может найти своего покупателя. Этот актив подойдет для конечных покупателей, которые готовы разместить тут своих собственных сотрудников – штаб-квартиру, колл-центр, бэк-офис и т.п. Близость ж/д станции и аэропорта Внуково дополнительное преимущество. Поэтому покупатель будет. В принципе, можно переделать офисы под апартаменты и продать их по 70-80 тысяч рублей за квадратный метр. Но тут, конечно, нужно более подробно считать», - отметил Айдар Галеев.
Лот находится в оперативном управлении ГАУ НПЦ «Моссемпродтехкартофель». Заявки принимаются до 21 июня. Аукцион пройдет 27 июня 2019 года.
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