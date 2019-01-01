Здание вблизи аэропорта «Внуково» выставлено на аукцион

Крупное административное здание в 4-х километрах от международного аэропорта «Внуково» выставлено на продажу через городской аукцион. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победитель аукциона получит в собственность крупный объект недвижимости, полностью готовый к эксплуатации, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«На аукцион выставлено трехэтажное административное здание площадью более 5,6 тысяч квадратных метров, расположенное в черте поселка Толстопальцево по адресу: ул.Советская, д.4. Прилегающая к зданию территория благоустроена, перед объектом недвижимости располагаются тротуары и проезды. По данным из отчета об оценки актива, здание относится к сегменту офисной недвижимости класса С и полностью готово к эксплуатации новым собственником», – отметил Геннадий Дёгтев.

Здание находится в хорошем техническом состоянии, подключено к отоплению (устроена внутренняя котельная на жидком топливе), водоснабжению, канализации. Электрическая мощность – 640 кВт, 440 кВТ.

Помещения здания в аренду не сдаются. Обременение отсутствуют. Местоположение здания характеризуется хорошей транспортной доступностью. Объект находится в зоне малоэтажной жилой и коммерческой застройки, преимущественно промышленной, на первой линии домов.

К основным преимуществам местоположения относятся: относительная близость от МКАД, удобство подъездных путей по Боровскому и Киевскому шоссе, близость к станции пригородных поездов «Толстопальцево», близость к аэропорту «Внуково».

Стартовая цена объекта составляет 168 ,3 миллионов рублей. Подробно о технико-экономических параметрах актива и алгоритме участия в аукционе расскажут в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», которое пройдет 4 июня в 10:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.