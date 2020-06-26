Город выставил на продажу бывшую усадьбу купца Луки Беляева

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Город выставил на продажу бывшую усадьбу купца Луки Беляева. Победитель открытого аукциона сможет приобрести одноэтажное здание 1900 года постройки со свободным функциональным назначением, площадь почти 190 квадратных метров. Здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями. Объект расположен на Электрозаводской улице, дом 35, строение 1, в пешей доступности от станции метро «Преображенская площадь».

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Начальная цена лота около 20,5 млн рублей или 107 тысяч рублей за квадратный метр.

Прием заявок для участия в аукционе до 15 июля, торги пройдут 23 июля. Ещё больше предложений по продаже зданий можно на Инвестиционном портале города Москвы.

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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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