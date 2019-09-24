Гендиректор «Красной поляны»: Мы переросли олимпийский курорт

Генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский заявил, что подведомственная ему организация уже «переросла олимпийский курорт «Горки Город» и планирует развиваться «под новым брендом и с новой концепцией – горного курорта развлечений».

На данный момент в управлении компании находится девять отелей с 1436 номерами, 1398 апартаментов, 30 км горнолыжных трасс, 13 подъемников и самый большой торгово-развлекательный центр в горах.

После Зимних Олимпийских игр 2014 года на территории курорта «Горки Город» открылась игорная зона, выросло количество развлекательных заведений и поток иностранных туристов, пришли крупные международные отельные бренды.

Новая концепция зонирования Курорта предполагает деление на два уровня - «Демократичный, динамичный и шумный» отдых на уровне «Поляна 540» и «Тихий, спокойный и премиальный» - уровень «Поляна 960».

Таким образом, курорт Красная Поляна объединит под одним брендом все, что ранее развивалось как отдельные направления.

«Поляна 540» станет территорией для молодежи и семейного отдыха с развлечениями 24/7: ТРЦ, парк «Времена года», скейтпарк, детские клубы, спортивные площадки и прогулочные зоны, рестораны и бары с живым вокалом, дискотеки, «Казино Сочи» и так далее.

«Поляна 960» будет специализироваться, прежде всего, на роскошном отдыхе в горах. Здесь будут представлены отели с пятью звездами таких брендов как Rixos, Novotel, Crowne Plaza. Переплетение архитектуры, панорамных террас, девственной природы и спа-процедур создадут особую атмосферу.

«Мы создаем главный горный курорт России с заботой о каждом, даря уникальные эмоции и впечатления» - подчеркнула Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию Курорта.















