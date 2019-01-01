Два здания под торговый центр выставили на столичные торги
Два рядом стоящих здания одним лотом под торговый центр в Марьино выставлены на продажу через электронный аукцион.
Здания оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Стартовая общая цена лота – 558 миллионов рублей.
Более подробную информацию расскажут в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», которое пройдет 4 июня в 10:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Заявки для участия в торгах принимаются до 20 июня 2019 года. Аукцион пройдет 26 июня.
Ознакомиться с предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.
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