Два здания под торговый центр выставили на столичные торги

Два рядом стоящих здания одним лотом под торговый центр в Марьино выставлены на продажу через электронный аукцион.

Здания оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Стартовая общая цена лота – 558 миллионов рублей.

Более подробную информацию расскажут в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», которое пройдет 4 июня в 10:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Заявки для участия в торгах принимаются до 20 июня 2019 года. Аукцион пройдет 26 июня.

Ознакомиться с предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.



