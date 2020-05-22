Число товаров и услуг в каталоге Портала поставщиков достигло 500 тысяч

Более 500 тысяч оцифрованных товаров и услуг для столичных и региональных заказчиков зарегистрировано в электронном каталоге Стандартных товарных единиц на Портале поставщиков за два года, сообщили власти Москвы.

Классификатор позволяет не только найти необходимую продукцию, но и оценить технические и ценовые характеристики. Ассортимент товаров в каталоге ежедневно расширяется на тысячу наименований. В их числе товары и ценовые предложения, ориентированные на региональных заказчиков, отметил руководитель городского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С порталом работают уже более 170 тысяч поставщиков, в сутки по каталогу оформляется 1,3 тысячи заявок. Срок заключения контракта сократился до 24 часов.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, Портал поставщиков продолжают дополнять новыми функциями. Так, в этом году в пилотном режиме был запущен инструмент ведения электронного документооборота для онлайн-взаимодействия между заказчиками, поставщиками и контролирующими органами, рассказал он.

