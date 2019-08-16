Бизнесменов Краснодарского края познакомят с работой портала поставщиков
Заказчикам и поставщикам Краснодарского края представят функциональные возможности «Портала поставщиков» 19 и 20 августа. Организатором мероприятия выступает столичный департамент по конкурентной политике совместно с департаментами региона.
Отметим, в ходе встреч участников проконсультируют по вопросам аккредитации и работы в системе, получения электронной подписи, а также ответят на интересующие вопросы. О знакомстве с порталом и достигнутых эффектах при работе расскажет амбассадор портала поставщиков, генеральный директор ООО «Тороб. ИНФО» Антон Сороко.
Обучение для заказчиков состоится 19 августа в 10.00 по адресу: улица Красная, 35. Представителей бизнеса ждут 20 августа в 10.00 по адресу: ул. Трамвайная, 2/6 БЦ «Меркурий».
Добавим, участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации необходимо направить информацию о контактном лице, наименовании организации на электронную почту. Подробная информация о деловом турне портала поставщиков по регионам России здесь.
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