Бизнесменов Краснодарского края познакомят с работой портала поставщиков

Заказчикам и поставщикам Краснодарского края представят функциональные возможности «Портала поставщиков» 19 и 20 августа. Организатором мероприятия выступает столичный департамент по конкурентной политике совместно с департаментами региона.

Отметим, в ходе встреч участников проконсультируют по вопросам аккредитации и работы в системе, получения электронной подписи, а также ответят на интересующие вопросы. О знакомстве с порталом и достигнутых эффектах при работе расскажет амбассадор портала поставщиков, генеральный директор ООО «Тороб. ИНФО» Антон Сороко.

Обучение для заказчиков состоится 19 августа в 10.00 по адресу: улица Красная, 35. Представителей бизнеса ждут 20 августа в 10.00 по адресу: ул. Трамвайная, 2/6 БЦ «Меркурий».

Добавим, участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации необходимо направить информацию о контактном лице, наименовании организации на электронную почту. Подробная информация о деловом турне портала поставщиков по регионам России здесь.

