Звезды запустили челлендж для участия в «Лидерах России»
В России актеры и блогеры решили участвовать в «Лидерах России» и запустили в социальных сетях челлендж, сообщает РЕН ТВ.
В рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин первым бросил вызов на участие блогеру Дмитрию Масленникову. С этого начался флешмоб по интеллектуальному состязанию среди звезд.
«Узнал, что на «Лидерах России» теперь можно бросать вызов другу — потягаться интеллектом, так сказать. Посмотреть, кто круче сдаст тесты на знание страны и других предметов», — написал Ярушин в Сети.
Масленников, принявший вызов от Ярушина, передал его своему коллеге Александру Кандрашеву.
Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». По итогам предыдущего состязания более 150 участников получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных органах власти, государственных корпорациях и крупных компаниях.
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