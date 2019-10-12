Звезды запустили челлендж для участия в «Лидерах России»

В России актеры и блогеры решили участвовать в «Лидерах России» и запустили в социальных сетях челлендж, сообщает РЕН ТВ.

В рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин первым бросил вызов на участие блогеру Дмитрию Масленникову. С этого начался флешмоб по интеллектуальному состязанию среди звезд.

«Узнал, что на «Лидерах России» теперь можно бросать вызов другу — потягаться интеллектом, так сказать. Посмотреть, кто круче сдаст тесты на знание страны и других предметов», — написал Ярушин в Сети.

Масленников, принявший вызов от Ярушина, передал его своему коллеге Александру Кандрашеву.

Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». По итогам предыдущего состязания более 150 участников получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных органах власти, государственных корпорациях и крупных компаниях.

