Жители Чувашии не хотят переходить на московское время
Стали известны результаты опроса о переводе Чувашии в другой часовой пояс, говорится на официальной странице правительства Чувашии в соцсети «ВКонтакте».
Как оказалось, более 45% принявших участие в исследовании высказались против перемен. 37% жителей региона считают, что сделать это необходимо, около 13% - за возвращение сезонного перевода часов, более 4,5% переход на московское время не интересует.
По результатам опроса смену часового пояса обсудят в формате парламентских слушаний.
Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон о возвращении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3).
В марте 2018 года большинство жителей Волгоградской области, участвовавших в референдуме о местном времени, проголосовали за перевод области в часовую зону МСК+1. Однако одновременно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года прошёл новый опрос, и большинство проголосовавших в регионе выступили за возвращение московского времени.
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