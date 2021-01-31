Жители Чувашии не хотят переходить на московское время

Стали известны результаты опроса о переводе Чувашии в другой часовой пояс, говорится на официальной странице правительства Чувашии в соцсети «ВКонтакте».

Как оказалось, более 45% принявших участие в исследовании высказались против перемен. 37% жителей региона считают, что сделать это необходимо, около 13% - за возвращение сезонного перевода часов, более 4,5% переход на московское время не интересует.

По результатам опроса смену часового пояса обсудят в формате парламентских слушаний.

Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон о возвращении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3).

В марте 2018 года большинство жителей Волгоградской области, участвовавших в референдуме о местном времени, проголосовали за перевод области в часовую зону МСК+1. Однако одновременно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года прошёл новый опрос, и большинство проголосовавших в регионе выступили за возвращение московского времени.

