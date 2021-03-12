Житель Лондона стал вторым в мире человеком, вылечившимся от ВИЧ-инфекции

Житель Лондона Адам Кастильехо стал вторым в мире человеком, вылечившимся от ВИЧ, сообщает The Independent.

Сорокалетний Кастильехо в 2017 году приостановил терапию, а полтора года спустя медики не обнаружили в его организме инфицированных клеток.

По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, лондонец вылечился от ВИЧ-инфекции с помощью стволовых клеток: такое лечение он получал из-за онкологии. Ученые предполагают, что трансплантация стволовых клеток останавливает способность ВИЧ реплицироваться внутри организма, а сами донорские клетки противостоят инфекции.

Однако медики уточняют, что лечение стволовыми клетками из-за высоких рисков допустимо только для пациентов, имеющих злокачественные гематологические заболевания.

Первым вылечившимся от ВИЧ человеком считается американец Тимоти Рэй Браун, известный как «берлинский пациент». Ему диагностировали вирус в 1995 году, а в 2007 из-за лейкемии провели трансплантацию стволовых клеток. Спустя три года врачи не обнаружили ВИЧ в его организме.

Между тем, канадский ученый Жак Пепин предположил, что первый случай заражения ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны, сообщает Ura.ru. По мнению специалиста, «нулевой пациент» — голодающий солдат, который в поисках пищи был вынужден охотиться на шимпанзе в отдаленном лесу в Камеруне.

