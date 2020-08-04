Жириновский призовёт Путина помиловать Фургала при обвинительном приговоре

Либерально-демократическая партия обратится к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в том случае, если приговор суда окажется обвинительным. Обь этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в соцсетях.

При этом политик рассчитывает, что в результате Фургала могут оправдать за недостаточностью улик против него. По словам Жириновского ЛДПР собирается предоставить своему однопартийцу «адвокатов получше», а также обжаловать решение Мосгорсуда об аресте экс-главы региона.

Лидер партии также ещё раз призвал власти вернуть Фургала в Хабаровск, чтобы сбросить накал страстей в обществе. При этом, Жиррииновский рассчитывает, что экс-губернатор будет приезжать с Дальнего востока на суд в Москве. Хотя лучшим вариантом Жириновский считает организовать суд присяжных в самом краевом центре.

Бывшему губернатору предъявлено обвинение в причастности к функционированию преступной группировки в Хабаровском крае и заказе убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. По решению суда он помещен в московский следственный изолятор «Лефортово».

