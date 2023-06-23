Завершено строительство путепровода под железнодорожными путями в составе южного участка МСД

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что строительство путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД завершено, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По его словам, выполнены все строительные работы, завершена внутренняя и внешняя отделка обоих тоннелей, смонтированы все необходимые инженерные системы, в том числе автоматизированная система управления движением.

Генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков МСД является инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект». Ведущим строительным подразделением холдинга является компания «Мипстрой 1», гендиректор которого Константин Маслаков отметил, что строительство путепровода велось без остановки движения поездов.

«Используемые технологии позволили нам вести работы без влияния на график движения поездов. Был смонтирован экран из металлических труб, под защитой которого выполнялось устройство основных конструкций путепровода», – указал он.

Глава «Мипстрой 1» также добавил, что в настоящее время на объекте продолжается благоустройство прилегающей территории, озеленение будет выполнено на площади более 1 га.

