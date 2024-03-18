Заммэра Ракова рассказала об итогах рейтинга онкоклиник за 2023 год

Итоги онкологического рейтинга за прошлый год, формируемого на основе мнений пациентов и объективных показателей работы стационаров, подвели в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что ранее в городе запустили рейтинг якорных онкобольниц для получения от пациентов обратной связи о работе учреждений и их развития. На основе этих мнений больницы начали улучшать свою работу. Как отметила Ракова, рейтинг способствует развитию конкуренции среди стационаров.

«По итогам прошлого года рейтинг возглавила Городская клиническая онкологическая больница № 1, где ежегодно проходят лечение почти 100 тысяч человек. Также стационар повысил показатели по сравнению с прошлым годом – на 7% увеличилось число курсов противоопухолевого лечения и операций в онкоотделениях круглосуточных стационаров, часть из которых уникальные во всем мире», — рассказала заммэра.

Онкорейтинг формируется на основе оценки качества работы медучреждения горожанами, проходящими лечение, и соблюдения регламента клиентских путей – алгоритма действий при различных заболеваниях. В нем учитывают в том числе уровень информированности человека о плане лечения и возможных осложнениях, последовательность и сроки исследований на каждом этапе ведения пациента.

Обновленный рейтинг медорганизаций за 2023 год размещен на сайте департамента здравоохранения столицы. Первой в списке якорных онкостационаров столицы стала городская клиническая онкобольница №1 (медрейтинг — 4,7, рейтинг пациентов — 4,4), далее следуют Московская городская онкобольница №62 (3,3 и 4,2 соответственно) и клинический научный центр им. А.С. Логинова (рейтинг — 4,0 и 3,4). Кроме того, в пятерку лидеров вошли клиническая больница имени С.П. Боткина с медрейтингом 3,2 и пациентским рейтингом 4,0, а также многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (3,2 и 2,6).

Новую структуру оказания онкологической помощи создали в Москве в 2019 году. В столице определили якорные онкостационары, все технологические и кадровые ресурсы крупнейших специализированных и многопрофильных учреждений расположены в одном месте. На одной площадке организован полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов до последующего диспансерного наблюдения.

