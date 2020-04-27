Замглавы воронежского ГИБДД получил новую должность после скандала с 22 квартирами
Заместитель руководителя управления ГИБДД главка МВД по Воронежской области Игорь Качкин всего лишь переведён на другую должность после скандальной истории с 22 объектами недвижимости. Теперь он назначен начальником тыла в Панинский районный отдел полиции. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.
Ранее прокуратура подала иск в суд, требуя обратить в доход государства 22 объекта недвижимости, принадлежащих семье замначальника управления ГИБДД по Воронежской области. Качкин не смог доказать, что они куплены на законно заработанные средства. Судебное заседание назначили на 26 марта, однако затем рассмотрение иска было приостановлено.
Соответчиками по иску проходили родители высокопоставленного полицейского. Они владеют 31 объектом недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей, несмотря на то, что их доходы не дают возможности совершать такие покупки.
Качкин принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок. Служебная проверка показала несоответствие доходов и расходов замначальника областного ГИБДД, после чего его привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
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